Зірка "Квартал 95", гуморист і актор Євген Кошовий часто показує старшу дочку, яка активно долучається до світського життя.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського гумориста з "Квартал 95" Євгенія Кошового Ксенія часто розповідає про життя в Instagram, тоді як чоловік не так часто ділиться новими кадрами. У пари є двоє дітей - Варвара і Серафима. Старшій дівчинці вже 14 років і вона активно преобщается до світського життя.

Як можна помітити, дівчина активно займається своїм музичним хобі, веде соціальні мережі і іноді показує, як перетворюється.

Зараз Варвара намагається не показувати зайві кадри в мережі, але зрідка ділиться нейтральними кадрами без акцентів. Вона вже встигла взяти участь в декількох шоу: "Розсміши коміка. Діти", " Голос. Діти", "Ліга сміху", а також в серіалі "ТАТО рулить".

На музичне шоу Варвара приходила двічі і навіть спробувала свої сили вперше ще у вісім років, тоді вона була в команді Потап. Варто відзначити, що через три роки після цього Варвара повернулася на шоу і в команді Джамали потрапила в суперфінал. Євген Кошовий продовжує підтримувати прагнення дочки.

Також нещодавно дружина Кошовий виклав у Мережу кадри з червоної доріжки в кінотеатрі, куди вони з чоловіком і дітьми прийшли на перегляд українського мультика "Гулівер повертається". На кадрах багато хто звернув увагу, як підросли доньки Кошового, особливо Варя.

На знімках щасливе сімейство весело позує, місцями навіть кривляється. Більш ефектно виглядала старша дочка артиста Варвара. 13-річна дівчинка одягла довге лілове плаття в білий горошок з глибоким вирізом, яке підкреслило дівочу фігуру.

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