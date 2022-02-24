Звезда "Квартал 95", юморист и актер Евгений Кошевой часто показывает старшую дочь, которая активно приобщается к светской жизни.

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского юмориста из "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения часто рассказывает о жизни в Инстаграм, тогда как супруг не так часто делится новыми кадрами. У пары есть двое детей - Варвара и Серафима. Старшей девочке уже 14 лет и она активно преобщается к светской жизни.

Как можно заметить, девушка активно занимается своим музыкальным хобби, ведет социальные сети и иногда показывает, как преображается.

Сейчас Варвара старается не показывать лишние кадры в сети, но изредка делится нейтральными кадрами без акцентов. Она уже успела поучаствовать в нескольких шоу: "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", а также в сериале "Папа рулит".

На музыкальное шоу Варвара приходила дважды и даже попробовала свои силы впервые еще в восемь лет, тогда она была в команде Потапа. Стоит отметить, что спустя три года после этого Варвара вернулась на шоу и в команде Джамалы попала в суперфинал. Евгений Кошевой продолжает поддерживать стремления дочери.

Также недавно жена Кошевого выложил в сеть кадры с красной дорожки в кинотеатре, куда они с мужем и детьми пришли на просмотр украинского мультика "Гулливер возвращается". На кадрах многие обратили внимание, как подросли дочки Кошевого, особенно Варя.

На снимках счастливое семейство весело позирует, местами даже кривляется. Более эффектно выглядела старшая дочь артиста Варвара. 13-летняя девочка надела длинное лиловое платье в белый горошек с глубоким вырезом, которое подчеркнуло девичью фигуру.

Напомним, Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красоток и детей: "Похожи на сказочных…".

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой вывел в свет своих белокурых дочерей, старшая настоящая красотка: "Вау!".

Также Politeka писала, что Дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: умилительные кадры.