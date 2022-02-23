Колишня учасниця шоу "Холостяк-11", спортсменка Дар'я Ставнича, розповіла, що зараз перебуває в іншій країні, але висловила любов до України.

Дар'я Ставнича - майстер спорту з легкої атлетики, яка з гордістю представляла Україну на змаганнях, пише Politeka.net.

У новому пості зірка розповіла, що знаходиться в США, але мріє повернутися в Україну.

"Я не спала всю ніч ... я кожну мить оновлювала стрічку, шукала можливість дізнатися хоч якісь новини про ситуацію в Україні💔 так, я зараз в США. Ви можете подумати «втекла, їй там добре, сидить, відпочиває». Але ні, це не так. Ви б знали, як я хочу повернутися додому, до рідних... але, в силу обставин я поки не можу цього зробити😭", - зізналася колишня учасниця "Холостяка".

За словами Дар'ї Ставничі, вона любить свою країну і хоче з-за кордону привозити на Батьківщину все найкраще, щоб її підіймати.

"Мені страшно. Чесно. Дуже. Ніхто з нас не знає, як саме будуть розвиватися події. Єдине що ми можемо - всі разом молитися за нашу країну 🙏 🏼 Давайте триматися разом, проявляти любов і співчуття один до одного. Всі ми одна сім'я. Ми Україна і ми єдині", - написала зірка спорту.

У коментарях дівчину багато підтримали і також написали слова любові до України.

Нагадаємо, красуня Даша з "Холостяка" в незвичайному купальнику віддалася мріям

Також Politeka писала, що красуня Даша з "Холостяка" оприлюднила прощальний лист, розповівши, що сталося