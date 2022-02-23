Бывшая участница шоу "Холостяк-11", спортсменка Дарья Ставнича, рассказала, что сейчас находится в другой стране, но выразила любовь к Украине.

Дарья Ставнича - мастер спорта по легкой атлетике, которая с гордостью представляла Украину на соревнованиях, пишет Politeka.net.

В новом посте звезда рассказала, что находится в США, но мечтает вернуться в Украину.

"Я не спала всю ночь… Я каждое мгновение обновляла ленту, искала возможность узнать хоть какие-то новости о ситуации в Украине💔 Да, я сейчас в США. Вы можете подумать «сбежала, ей там хорошо, сидит, отдыхает». Но нет, это не так. Вы бы знали, как я хочу вернуться домой, к родным… но, в силу обстоятельств я пока не могу этого сделать😭",. - призналась бывшая участница "Холостяка".

По словам Дарьи Ставничи, она любит свою страну и хочет из-за границы привозить на Родину все самое лучшее, чтобы ее поднимать.

" Мне страшно. Честно. Очень. Никто из нас не знает, как именно будут развиваться события. Единственное что мы можем — все вместе молиться за нашу страну🙏🏼 Давайте держаться вместе, проявлять любовь и сострадание друг ко другу. Все мы одна семья. Мы Украина и мы едины🇺🇦💙💛", - написала звезда спорта.

В комментариях девушку многие поддержали и также написали слова любви к Украине.

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