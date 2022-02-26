Як пише Politeka.net, продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) засудив російське вторгнення пезидента Росії Володимира Путіна. Свою позицію артист опублікував у своєму блозі на сторінці в Instagram.

"Ваш президент закінчить війну у військовому суді! Путін буде відповідати! Росія відповідатиме!

Ви відібрали у нас Крим і частини Донецької та Луганської областей,а тепер ви напали на нас з повномасштабною війною ,тільки тому ,що ми не хочемо жити, як ви ! Тому що ми волелюбний народ, яким не управляє безсердечний і жорстокий диктатор. Це проспект Лобановського 6а, в місті Києві! Подивіться, як російська ракета прилетіла в житловий будинок!",- написав Потап.

Так само Потап прикріпив кадри, на яких видно як російська ракета потрапляє в житловий будинок на проспекті Лобановського 6а, в столиці України.

Фанати подивилися відео понад 700 тисяч разів і написали коментарі:

"Україна понад усе", " повністю згодна!", "Боже я не можу стримати сліз. Безмежно вдячна нашим захисникам за те, що захищають нас ціною власних життів. Низький уклін їх батькам, ви виховали справжніх ангелів свого народу!!! Вірю, що переможемо!!! Вірю в ЗСУ!!! Вірю в наших сміливих добровольців! Слава Україні", " Боже! Який жах! Як страшний сон! Ненавиджу!!! Немає Вам вибачення!!!!", "Потап, досить комусь доводити, там броня, і тільки українці знають правду. Вони зараз напишуть, що ми тільки й вміємо, що знімати і викладати в соцмережі... Нехай живуть зі своєю правдою, а ми будемо захищати свою Землю».