Як пише Politeka.net, українська співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", як і всі українці перебуває під обстрілами російських військ. Зірка чесно розповіла росіянам, що відбувається в Україні опублікувавши пост у себе в Instagram.

"Добрий ранок. Хоча добрим назвати його не можу. Постійні Сирени і вибухи просто зводять з розуму. Третій день діти сплять на підлозі і дихають пилом. Російські ЗМІ досі брешуть про якийсь захист мирних жителів від неонацистів. Від яких неонацистів??? Російські війська підривають житлові будинки і руйнують наші міста . І ми дізнаємося інформацію з місця подій, а не з брехливих ротів журналістів , співаків і і всякої нечисті, яка поняття не має, що тут відбувається насправді . Будь ласка припиніть вашу "захист" і забирайтеся! І якщо не можете допомогти, хоча б закрийте свої шарманки!".

Слава опублікувала фото своїх дітей-сина Леонарда і дочки Лаури. Дітки були вкриті ковдрою, сидячи на підлозі.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі: "від багатьох відписалася, коли-небудь їм буде соромно!! Україна не пробачить!! З нами Бог і правда! Молимося" « " беріть дітей і біжіть, ми віримо Вам і нікому більше, третю добу не спимо, виходимо на мітинги, нас не чують. Збережіть дітей.", "Славочка тримайтеся, у нас в Сумській області теж погана ситуація, молимося за всіх. Тримайтеся", " Тримайтеся! ми дуже хвилюємося всіх вас! Дніпро з вами!", "Одеса з вами, тримайтеся!«, "Маріуполь з вами", " молимося за Україну!!!! Перемога буде за нами!!!! Ми на своїй землі! Слава Україні!!!!!».