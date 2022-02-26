Слава Каминская, бывшая солистка группы «НеАнгелы» рассказала россиянам, как на самом деле обстоят дела в Украине, поделившись у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы «НеАнгелы», как и все украинцы находится под обстрелами российских войск. Звезда честно рассказала россиянам, что происходит в Украине опубликовав пост у себя в Инстаграм.

"Доброе утро. Хотя добрым назвать его не могу. Постоянные сирены и взрывы просто сводят с ума. Третий день дети спят на полу и дышат пылью. Русские СМИ до сих пор врут о какой-то защите мирных жителей от неонацистов. От каких неонацистов??? Русские войска подрывают жилые дома и разрушают наши города . И мы узнаем информацию с места событий, а не из лживых ртов журналистов , певцов и и всякой нечисти, которая понятия не имеет, что тут происходит на самом деле . Пожалуйста прекратите вашу «защиту» и убирайтесь! И если не можете помочь, хотя бы закройте свои шарманки!".

Слава опубликовала фото своих детей – сына Леонарда и дочери Лауры. Детки были укрыты одеялом, сидя на полу.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии: «От многих отписалась, когда-нибудь им будет стыдно!! Украина не простит!! С нами Бог и правда! Молимся», «Берите детей и бегите, мы верим Вам и никому больше, третьи сутки не спим, выходим на митинги, нас не слышат. Сохраните детей.», «Славочка держитесь, у нас в Сумской области тоже плохая ситуация, Молимся за всех. Держитесь», «Держитесь! мы очень волнуемся всех вас! Днепр с вами!», «Одесса с вами, держитесь!», «Мариуполь с вами», «Молимся за Украину!!!! Победа будет за нами!!!! Мы на своей земле! Слава Украине!!!!!».