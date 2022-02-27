Відома українська актриса Ольга Сумська повідомила про велику трагедію в родині - пішла з життя мама, артистка не може передати свій біль.

Ольга Сумська у своєму Instagram повідомила, що біда не приходить одна, пише Politeka.net. Після вторгнення Росії в Україну стало відомо про смерть матері - Анни Іванівни Сумської.

"Біда не приходить одна... сьогодні вночі не стало нашої матусі, Анни Іванівни Сумської... пекельний біль... Душа розривається...", - написала актриса.

За годину публікація зібрала понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мої співчуття ... яке горе ... вічна пам'ять...", " Олечка, прийми мої співчуття🙏", " Боже! Як шкода! Оля, тримайтеся! Нехай з Богом спочиває🙏 🙏 🙏", "Олюсю, співчуваю... Світла пам'ять прекрасній людині...",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ольга Сумська народилася в родині найталановитіших акторів Анни Опанасенко - заслуженої артистки УРСР, і В'ячеслава Сумського - народного артиста України. Також у зірки є старша сестра Наталя - теж актриса.

В'ячеслав Сумський помер у 2007 році у віці 73 років. Причиною смерті стала онкологія.