Ольга Сумская в своем Инстаграм сообщила, что беда не приходит одна, пишет Politeka.net. После вторжения России в Украину стало известно о смерти матери - Анны Ивановны Сумской.
"Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…", - написала актриса.
За час публикация собрала более 12 тысяч лайков и много комментариев.
"Мои соболезнования…Какое горе… Вечная память…", "Олечка, прими мои соболезнования🙏", "Боже! Как жаль! Оля держитесь! Пусть с Богом покоится 🙏🙏🙏", "Олюсю, сочувствую... Светлая память прекрасному человеку...", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Ольга Сумская родилась в семье талантливейших актеров Анны Опанасенко - заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины. Также у звезды есть старшая сестра Наталья - тоже актриса.
Вячеслав Сумской умер в 2007 году в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала онкология.