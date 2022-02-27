Известная украинская актриса Ольга Сумская сообщила о большой трагедии в семье - ушла из жизни мама, артистка не может передать свою боль.

Ольга Сумская в своем Инстаграм сообщила, что беда не приходит одна, пишет Politeka.net. После вторжения России в Украину стало известно о смерти матери - Анны Ивановны Сумской.

"Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…", - написала актриса.

За час публикация собрала более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Мои соболезнования…Какое горе… Вечная память…", "Олечка, прими мои соболезнования🙏", "Боже! Как жаль! Оля держитесь! Пусть с Богом покоится 🙏🙏🙏", "Олюсю, сочувствую... Светлая память прекрасному человеку...", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ольга Сумская родилась в семье талантливейших актеров Анны Опанасенко - заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины. Также у звезды есть старшая сестра Наталья - тоже актриса.

Вячеслав Сумской умер в 2007 году в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала онкология.