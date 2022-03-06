Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як її мама Катерина Петрівна, святкує день народження в сховищі.

Як пише Politeka.net, Україна захищається від російської окупації 11-й день. Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Зірка у своєму блозі в Instagram опублікувала фотографію своєї мами, показавши, як їй доводиться відзначати день народження в притулку.

На кадрах видно як Катерина Петрівна сидить у сховищі. На руках мама Нікітюк тримає собачку породи вест-хайленд-уайт-тер'єр.

"З Днем народження мама... нехай перемога нашої країни знову посіє посмішку на твоєму обличчі."підписала фотографію Леся Нікітюк.

Фанати залишили понад 70 тисяч лайків і залишили коментарі:



"З іменинницею! Здоров'я! Все буде Україна! Ми переможемо!«, "З Днем народження, бажаю зустріти наступний день народження вдома і з посмішкою», «З Днем народження. Нехай Бог оберігає", " Мама Кет все Буде Добре! З днем народження! Слава Україні!", "Ох, Леся...у моєї мами день народження був 24 лютого, я прокинулася рано вранці, щоб привітати її, але замість цього почула страшні новини!!! Тримаємося! Все буде Україна!».