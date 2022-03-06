Як передає Politeka.net, Катерина Осадча, яка нещодавно вирішила обговорити те, як страждають через бойові дії діти і як люди можуть їм допомогти пережити нелегкий час. А також як знайти тих, хто загубився під час метушні.

"На п'ятий день війни я почала отримувати повідомлення про загублених дітей. Відразу прийшла думка зробити телеграм канал, але вже через кілька годин після створення ми зрозуміли, що потрібно допомагати шукати і дорослих, адже кількість повідомлень вже було за сотні.

У команді каналу "Пошук зниклих", вся редакція Світського життя – шеф-редактор, редактори і журналісти, наша стиліст. А ще-моя найкраща подруга і ще дієві круті дівчата. Тепер наша команда 24/7 обробляє запити, ми вже співпрацюємо з каналом, який тримає зв'язок з ТОР, щоб зробити пошуки ще більш ефективними.

На жаль, ми не всесильні, але робимо все від нас залежне.

Ми радіємо сльозам, коли люди знаходяться і наші дівчата-феї отримують неймовірний заряд робити ще більше🙏 🏻. https://t.me/dity_sos. Приєднуйтесь, адже серед тих кого шукають можуть бути ваші знайомі або рідні, або навіть ви самі 🙏 🏻 🇺 🇦 тільки разом ми все здолаємо». - пише Осадча.

Росія 11-й день веде війну проти України. Українці не тільки зупинили наступ окупаційних військ, а й йдуть у контрнаступ на деяких напрямках. Однією з найгарячіших точок є Київ, де бої йдуть і зараз.