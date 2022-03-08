Станіслав Боклан також назвав гроші, які російські війська заробляють у війні РФ з Україною – кривавими.

Український актор Станіслав Боклан звернувся до російських військових. Він заявив, що вбивство мирних жителів України росіянам ніколи не пробачать.

Відеозвернення Боклан опублікував на особистій сторінці в Instagram.

"Скільки ваші тут заробляють за те, що нас вбивають. 52 долари на день? Значить на сьогоднішній день це вже 624 долари. Скоро почнуть вам пересилати, що Ви на них купите собі? Оренбурзьку пухову хустку? Нові сукні? Дітям іграшок? Велику дійну корову або панахиду", - поцікавився актор.

Станіслав Боклан також назвав гроші, які російські війська заробляють у війні РФ з Україною – кривавими.

"На них кров наших дітей, людей похилого віку, жінок, наших солдатів, на них кров мого молодого колеги, артиста Паші Лі. Нічого не забудемо, нічого вам не пробачимо. Слава Україні", - додав Боклан.

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