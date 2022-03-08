Станислав Боклан также назвал деньги, которые российские войска зарабатывают в войне РФ с Украиной – кровавыми.

Украинский актер Станислав Боклан обратился к российским военным. Он заявил, что убийство мирных жителей Украины россиянам никогда не простят.

Видеообращение Боклан опубликовал на личной странице в Instagram.

"Сколько ваши тут зарабатывают за то, что нас убивают. 52 доллара в день? Значит на сегодняшний день это уже 624 доллара. Скоро начнут вам пересылать, что вы на них купите себе? Оренбургский пуховый платок? Новые платья? Детям игрушек? Большую дойную корову или закажите церкви панихиду", – поинтересовался актер.

Станислав Боклан также назвал деньги, которые российские войска зарабатывают в войне РФ с Украиной – кровавыми.

"На них кровь наших детей, стариков, женщин, наших солдат, на них кровь моего молодого коллеги, артиста Паши Ли. Ничего не забудем, ничего вам не простим. Слава Украине", – добавил Боклан.

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