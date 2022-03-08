Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості з України, підтримують боротьбу українців проти російської окупації. А цього разу Катя вирішила записати звернення до українців, привітавши їх зі святом Весни.

"Привіт, Привіт дівчата, Привіт жінки, Привіт захисниці. Всі хто в полі і в тилу в цей день захищає Україну...",- почала Осадча.

"Українки, захисниці, найкращі і красиві в світі жінки, зі святом вас.

Ви сила, ви стійкість, ви вмієте не плакати тоді, коли хочеться сісти і розриватися, ви допомагаєте, підтримуєте, доглядаєте!

Дівчата, ми з вами на це свято всі хочемо одного – перемоги і миру. Нехай це наше бажання втілитися якомога швидше.

Наша дівоча команда телеграм каналу "Пошук зниклих" працює нонстоп і найкращим для нас сьогодні подарунком буде найбільша кількість об'єднаних сімей", - написано було під відео.



