Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості з України, підтримують боротьбу українців проти російської окупації. А цього разу Катя вирішила записати звернення до українців, привітавши їх зі святом Весни.
"Привіт, Привіт дівчата, Привіт жінки, Привіт захисниці. Всі хто в полі і в тилу в цей день захищає Україну...",- почала Осадча.
"Українки, захисниці, найкращі і красиві в світі жінки, зі святом вас.
Ви сила, ви стійкість, ви вмієте не плакати тоді, коли хочеться сісти і розриватися, ви допомагаєте, підтримуєте, доглядаєте!
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Дівчата, ми з вами на це свято всі хочемо одного – перемоги і миру. Нехай це наше бажання втілитися якомога швидше.
Наша дівоча команда телеграм каналу "Пошук зниклих" працює нонстоп і найкращим для нас сьогодні подарунком буде найбільша кількість об'єднаних сімей", - написано було під відео.