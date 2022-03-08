Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости из Украины, поддерживают борьбу украинцев против российской оккупации. А в этот раз Катя решила записать обращение к украинкам, поздравив их с праздником Весны.

"Привет, привет девушки, привет женщины, привет защитницы. Все кто в поле и в тылу в этот день защищает Украину...", - начала Осадчая.

"Украинки, защитницы, самые лучшие и красивые в мире женщины, с праздником вас.

Вы сила, вы стойкость, вы умеете не плакать тогда, когда хочется сесть и разрываться, вы помогаете, поддерживаете, ухаживаете!

Девушки, мы с вами на этот праздник все хотим одного – победы и мира. Пусть это наше желание воплотиться как можно скорее.

Наша девичья команда телеграмм канала «Поиск пропавших» работает нонстоп и лучшим для нас сегодня подарком будет наибольшее количество объединенных семей", - написано было под видео.



