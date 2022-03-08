Андрій Данилко, більш відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, показав, який справжній вчинок російського льотчика.

Як пише Politeka.net, українці 13-ту добу захищають Україну від російських окупантів. Андрій Данилко, як і інші українські зірки, підтримують українців у боротьбі. Артист опублікував у себе на сторінці фото російського льотчика, який зробив сміливий крок.

"Знаменитий льотчик-випробувач, Герой Росії, син Героя Радянського Союзу, Олександр Гарнаєв йде з усіх офіційних постів на знак протесту проти нападу Путіна на Україну. Спасибі вам.

Олександр Юрійович Гарнаєв-російський льотчик-випробувач. Герой Російської Федерації. Заслужений льотчик-випробувач Російської Федерації. Кандидат економічних наук. Довічний член Міжнародної асоціації льотчиків-випробувачів.

Про свою громадянську позицію льотчик заявив на сторінці в facebook", - написав Данилко.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не знаю правда чи ні, але такий пост піднімає настрій", "є люди", "Браво, пора і іншим роздуплятися . А малоліток, що сюди відправляють подумати за що вони помруть".