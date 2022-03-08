Как пишет Politeka.net, украинцы 13-е сутки защищают Украину от российских оккупантов. Андрей Данилко, как и другие украинские звезды, поддерживают украинцев в борьбе. Артист опубликовал у себя на страничке фото российского летчика, который сделал смелый шаг.
"Знаменитый летчик-испытатель, Герой России, сын Героя Советского Союза, Александр Гарнаев уходит со всех официальных постов в знак протеста против нападения Путина на Украину. Спасибо вам.
Алекса́ндр Ю́рьевич Гарна́ев — российский лётчик-испытатель. Герой Российской Федерации. Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Пожизненный член Международной ассоциации лётчиков-испытателей.
О своей гражданской позиции лётчик заявил на странице в facebook", - написал Данилко.
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Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Не знаю правда или нет, но такой пост поднимает настроение", "Есть люди", "Браво, пора и остальным раздупляться . А малолеток , что сюда отправляют подумать за что они умрут".