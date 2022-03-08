Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, показал, какой настоящий поступок российского летчика.

Как пишет Politeka.net, украинцы 13-е сутки защищают Украину от российских оккупантов. Андрей Данилко, как и другие украинские звезды, поддерживают украинцев в борьбе. Артист опубликовал у себя на страничке фото российского летчика, который сделал смелый шаг.

"Знаменитый летчик-испытатель, Герой России, сын Героя Советского Союза, Александр Гарнаев уходит со всех официальных постов в знак протеста против нападения Путина на Украину. Спасибо вам.

Алекса́ндр Ю́рьевич Гарна́ев — российский лётчик-испытатель. Герой Российской Федерации. Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Пожизненный член Международной ассоциации лётчиков-испытателей.

О своей гражданской позиции лётчик заявил на странице в facebook", - написал Данилко.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не знаю правда или нет, но такой пост поднимает настроение", "Есть люди", "Браво, пора и остальным раздупляться . А малолеток , что сюда отправляют подумать за что они умрут".