Як пише Politeka.net, українці виють 13-ту добу проти російських окупантів. Олексій Потапенко підтримує Україну в боротьбі і на 8-е березня показав, який сюрприз готував для українок, опублікувавши нове відео в Instagram.

"Ми готували цей трек для всіх жінок на свято 8 березня від групи Mozgi... тепер ми випускаємо його для всіх наших дівчат, жінок, бабусь, які мужньо підтримують наші ЗСУ, які щодня допомагають пораненим, всім дівчатам волонтерам і всім хто виїхав з України, щоб врятувати життя дітям! Ми вас любимо", - написав Потап у публікації.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Браво !!! Слава Україні!!! Перемога за нами !!", "Свято української весни", "ви сильний народ, ви це показали і довели", "спасибі, Потап, наші хлопці! Ми тут, ми разом-і ми непереможні! Дівчатка, зі святом всіх нас!!!", "З 8 березня, найкращі"