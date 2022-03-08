Алексей Потапенко (Потап) показал, какой сюрприз подготовил для украинок вместе со своей командой, поделившись публикацией в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, украинцы воют 13-е сутки против российских оккупантов. Алексей Потапенко поддерживает Украину в борьбе и на 8-е марта показал, какой сюрприз готовил для украинок, опубликовав новое видео в Инстаграм.

"Мы готовили этот трек для всех женщин на праздник 8 марта от группы Mozgi… теперь мы выпускаем его для всех наших девушек, женщин, бабушек, которые мужественно поддерживают наши ВСУ, Которые ежедневно помогают раненым, всем девушкам волонтерам и всем кто уехал из Украины, чтобы спасти жизнь детям! Мы Вас любим", - написал Потап в публикации.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Браво !!! Слава Украине!!! Победа за нами !!", "Праздник украинской весны", "Вы сильный народ, вы это показали и доказали", "Спасибо, Потап, наши ребята! Мы здесь, мы вместе – и мы непобедимы! Девочки, с праздником всех нас!!!", "С 8 Марта, самые лучшие"