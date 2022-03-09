Як пише Politeka.net, Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого. Українці вже 14-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Популярний актор Олексій Суровцев, який як і інші українські зірки, підтримує українців, показав, кого йому вдалося врятувати.

"Я його врятував", - сказав Олексій, розповівши про кота, якого залишили в машині і він там просидів чотири дні.

"Не кидайте своїх тварин!!!! Вчора отримав прохання врятувати кота, якого залишили в закритій машині, в сумці!!!!!!! 4 дні він просидів без їжі і води під кулями. люди!!!!!!! Ви люди взагалі??? Кота врятували, годуємо, піймаємо. Сподіваюся його жирового прошарку вистачило на ці 4 дні! Господарі! Зв'яжіться зі мною!",- написав Олексій.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Льоша .... вже писала тобі, пишаюся тобою, бережи себе", " Дякую. Бережи вас Бог", "спасибі, у Вас велике серце".