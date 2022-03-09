Как пишет Politeka.net, Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля. Украинцы уже 14-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Популярный актер Алексей Суровцев, который как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев, показал, кого ему удалось спасти.

"Я его спас", - сказал Алексей, рассказав о коте, которого оставили в машине и он там просидел четыре дня.

"Не бросайте своих животных!!!! Вчера получил просьбы спасти кота, которого оставили в закрытой машине, в сумке!!!!!!! 4 дня он просидел без еды и воды под пулями. люди!!!!!!! Вы люди вообще??? Кота спасли, кормим, поим. Надеюсь его жировой прослойки хватило на эти 4 дня! Хозяева! Свяжитесь со мной!", - написал Алексей.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Леша …. уже писала тебе, горжусь тобой, береги себя", "Благодарю. Храни Вас Бог", "спасибо, у Вас большое сердце".