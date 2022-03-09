Як пише Politeka.net, українці вже 14-й день захищаються від російських окупантів. Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала жахливі кадри з України і звернулася до світової спільноти.

"Я б не хотіла виставляти це відео, щоб не поранити чутливих людей, а особливо дітей. Але не можу шкодувати вас, так як наші діти не тільки бачать, а й гинуть! Не знаю, чи допоможе це, але поки наші діти не перестануть страждати, ми будемо намагатися:

Європейці та американці, нам потрібна допомога ваших лідерів!

Закрийте небо!

Врятуйте демократичний світ!

Врятуйте життя невинних українців від російських ракет!

Якщо небо над Україною не закрити зараз, то дуже скоро воно закриється над усією планетою!",- написала зірка.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Спасибі, за це відео. Як би складно не було його дивитися, але це наша реальність", "спасибі що розповідаєте про це", "гидко читати коментарі людей, просочених пропагандою РФ".