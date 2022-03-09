Як пише Politeka.net, українці вже 14-й день захищаються від російських окупантів. Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала жахливі кадри з України і звернулася до світової спільноти.
"Я б не хотіла виставляти це відео, щоб не поранити чутливих людей, а особливо дітей. Але не можу шкодувати вас, так як наші діти не тільки бачать, а й гинуть! Не знаю, чи допоможе це, але поки наші діти не перестануть страждати, ми будемо намагатися:
Європейці та американці, нам потрібна допомога ваших лідерів!
Закрийте небо!
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Врятуйте демократичний світ!
Врятуйте життя невинних українців від російських ракет!
Якщо небо над Україною не закрити зараз, то дуже скоро воно закриється над усією планетою!",- написала зірка.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Спасибі, за це відео. Як би складно не було його дивитися, але це наша реальність", "спасибі що розповідаєте про це", "гидко читати коментарі людей, просочених пропагандою РФ".