Как пишет Politeka.net, украинцы уже 14-й день защищаются от российских оккупантов. Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала ужасающие кадры из Украины и обратилась к мировому сообществу.
"Я бы не хотела выставлять это видео, чтобы не ранить чувствительных людей, а особенно детей. Но не могу жалеть вас, так как наши дети не только видят, но и погибают! Не знаю, поможет ли это, но пока наши дети не перестанут страдать, мы будем пытаться:
Европейцы и американцы, нам нужна помощь ваших лидеров!
Закройте небо!
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Спасите демократический мир!
Спасите жизни невинных украинцев от русских ракет!
Если небо над Украиной не закрыть сейчас, то очень скоро оно закроется над всей Планетой!", - написала звезда.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Спасибо, за это видео. Как бы сложно не было его смотреть, но это наша реальность", "Спасибо что рассказываете об этом", "Противно читать комментарии людей,пропитанных пропагандой РФ".