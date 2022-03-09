Как пишет Politeka.net, украинцы уже 14-й день защищаются от российских оккупантов. Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала ужасающие кадры из Украины и обратилась к мировому сообществу.

"Я бы не хотела выставлять это видео, чтобы не ранить чувствительных людей, а особенно детей. Но не могу жалеть вас, так как наши дети не только видят, но и погибают! Не знаю, поможет ли это, но пока наши дети не перестанут страдать, мы будем пытаться:

Европейцы и американцы, нам нужна помощь ваших лидеров!

Закройте небо!

Спасите демократический мир!

Спасите жизни невинных украинцев от русских ракет!

Если небо над Украиной не закрыть сейчас, то очень скоро оно закроется над всей Планетой!", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Спасибо, за это видео. Как бы сложно не было его смотреть, но это наша реальность", "Спасибо что рассказываете об этом", "Противно читать комментарии людей,пропитанных пропагандой РФ".