Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров-український тревел-блогер, зірка шоу"Світ навиворіт". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У новій публікації Дмитро показав, як привітав українок у Києві, які ховаються в метро.

"Вчора згадав про 8 березня, якимось дивом знайшов увечері склад квітів, купив у жінки-господині маленького магазинчика більше 1000 тюльпанів. Вона у величезних збитках. Але не сумує і теж налаштовує своїх чоловіків на перемогу.

Увечері спустився в метро поспілкуватися з жінками, які ночують в підземці, як в бомбосховищі. Трохи підняти настрій і бойовий дух, щоб ці тюльпани символічно нагадали про те, що ми дуже цінуємо і любимо жінок. Так, багато хто зараз на нервах, але саме зараз особливо важливо розуміти один одного. І підтримувати.

Багато базікали. Настрій у всіх бойовий. Дівчата просто Розумнички. У вагоні метро привітали одну з них з днем народження. Поспілкувався з дітками. Зворушило, як 8-річна дівчинка 13 днів малює дні війни, і вранці їх закреслює, мріючи, щоб якомога швидше малювати і закреслювати цифри вже не довелося.

Війна закінчиться, і ми будемо будувати абсолютно нову Україну", - написав Дмитро.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дай Бог вам терпіння.Все буде відмінно. ми молимося за вас"," прекрасний піст", " я з Придністров'я, ми молимося про вас. Нехай швидше настане ранок без болю і втрат. Без страху і сліз".