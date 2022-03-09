Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - украинский тревел-блогер, звезда шоу "Мир наизнанку". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. В новой публикации Дмитрий показал, как поздравил украинок в Киеве, которые прячутся в метро.

"Вчера вспомнил про 8 марта, каким-то чудом нашел вечером склад цветов, купил у женщины - хозяйки маленького магазинчика больше 1000 тюльпанов. Она в огромных убытках. Но не унывает и тоже настраивает своих мужчин на победу.

Вечером спустился в метро пообщаться с женщинами, которые ночуют в подземке, как в бомбоубежище. Немного поднять настроение и боевой дух, чтобы эти тюльпаны символически напомнили о том, что мы очень ценим и любим женщин. Да, многие сейчас на нервах, но именно сейчас особенно важно понимать друг друга. И поддерживать.

Много болтали. Настрой у всех боевой. Девушки просто умнички. В вагоне метро поздравили одну из них с днем рождения. Пообщался с детками. Тронуло, как 8-летняя девочка 13 дней рисует дни войны, и по утрам их зачеркивает, мечтая, чтобы как можно быстрее рисовать и зачеркивать цифры уже не пришлось.

Война закончится, и мы будем строить абсолютно новую Украину", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дай Бог вам терпения.Все будет отлично. мы молимся за вас", "Прекрасный пост", "Я из Приднестровья, мы молимся о Вас. Пусть скорее наступит утро без боли и потерь. Без страха и слез".