Як пише Politeka.net, Ольга Сумська-відома українська актриса. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. У новому відео Ольга нагадала українцям, яка сьогодні важлива дата.
"9 березня 2022 -208 річниця від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
Сьогодні слово Кобзаря звучить у серці майже кожного українця. Адже його поезія - це гімн любові до людства, гімн боротьби за свободу і долю всіх народів", - написано було в публікації.
Також зірка прочитала вірші Маестро на відео.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Молодець"," Боже, які ж правдиві слова Шевченка", " пророцтво Шевченка ... ніби знав, ніби заздалегідь пророкував ... за нами правда, воля і сила", " спасибі, Оля! Так красиво! Таку спадщину маємо, таких творців!".