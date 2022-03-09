Актриса Ольга Сумська, Народна і заслужена артистка України, показала себе і нагадала українцям про важливу дату.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська-відома українська актриса. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. У новому відео Ольга нагадала українцям, яка сьогодні важлива дата.

"9 березня 2022 -208 річниця від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Сьогодні слово Кобзаря звучить у серці майже кожного українця. Адже його поезія - це гімн любові до людства, гімн боротьби за свободу і долю всіх народів", - написано було в публікації.

Також зірка прочитала вірші Маестро на відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Молодець"," Боже, які ж правдиві слова Шевченка", " пророцтво Шевченка ... ніби знав, ніби заздалегідь пророкував ... за нами правда, воля і сила", " спасибі, Оля! Так красиво! Таку спадщину маємо, таких творців!".