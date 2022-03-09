Як пише Politeka.net, Белла Хадід-відома світова модель. Знаменитість вирішила підтримати українців, опублікувавши зворушливий пост.

"Дивитися, як мої українські друзі і колеги старанно працюють тут, в Європі, так близько, але так далеко від своїх сімей / друзів / будинків в Україні, які переживають одну з багатьох жорстоких окупацій і вторгнень, що відбуваються прямо зараз у світі, – це дуже емоційний і принизливий досвід для мене. Ми рідко контролюємо свій робочий графік, і цей тиждень дійсно показав мені силу і наполегливість оточуючих мене людей, які переживають справжній жах. Почути їхні історії та емоції з перших рук — це руйнівно, і я всім серцем підтримую їх. Я стою на боці кожної людини, якого торкнулася ця війна, і невинних людей, чиї життя назавжди змінилися від рук "влади", - написала Белла.

"Я пожертвую всі свої доходи від цього тижня моди безпосередньо організаціям, які надають допомогу, притулок і медичну допомогу нужденним на місцях в Україні", - додала зірка.