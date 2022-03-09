Как пишет Politeka.net, Белла Хадид - известная мировая модель. Знаменитость решила поддержать украинцев, опубликовав трогательный пост.

"Смотреть, как мои украинские друзья и коллеги усердно работают здесь, в Европе, так близко, но так далеко от своих семей/друзей/домов в Украине, которые переживают одну из многих жестоких оккупаций и вторжений, происходящих прямо сейчас в мире, – это очень эмоциональный и унизительный опыт для меня. Мы редко контролируем свое рабочее расписание, и эта неделя действительно показала мне силу и настойчивость окружающих меня людей, которые переживают настоящий ужас. Услышать их истории и эмоции из первых рук — это разрушительно, и я всем сердцем поддерживаю их. Я стою на стороне каждого человека, которого затронула эта война, и невинных людей, чьи жизни навсегда изменились от рук "власти", - написала Белла.

"Я пожертвую все свои доходы от этой Недели моды непосредственно организациям, которые предоставляют помощь, убежище и медицинскую помощь нуждающимся на местах в Украине", - добавила звезда.