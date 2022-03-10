До останнього українській телеведучій не вірилося, що це все відбувається насправді.

Українська ведуча Соломія Вітвіцька розповіла в інтерв'ю Фактам, що у двір будинку в Житомирі, де проживає її батько, потрапила ракета. За її словами, у нього одного з усіх квартир залишилися цілі вікна. Було страшно, але всі залишилися живі, на щастя.

"Це було минулого тижня, коли був обстріл Житомира. У дворі, поруч з житловим будинком, знаходилася лікарня і школа", – сказала Соломія Вітвіцька.

Телеведуча також додала, що у неї зовсім не було думки їхати з Києва, а замість цього вирушила на роботу на канал і там вже кипіла робота.

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Как сообщала Politeka, Витвицкая откровенно рассказала, с кем из ведущих ТСН не общается.

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