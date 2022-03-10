До последнего украинской телеведущей не верилось, что это все происходит на самом деле.

Украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала в интервью Фактам, что во двор дома в Житомире, где проживает ее отец, попала ракета. По ее словам, у него одного из всех квартир остались целые окна. Было страшно, но все остались живы, к счастью.

"Это было на прошлой неделе, когда был обстрел Житомира. Во дворе, рядом с жилым домом, находилась больница и школа", – сказала Соломия Витвицкая.

Телеведущая также добавила, что у нее вовсе не было мысли уезжать из Киева, а вместо этого отправилась на работу на канал и там уже кипела работа.

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