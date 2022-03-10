Режисер Алан Бадоєв розповів, що зараз відчуває, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв-успішний кліпмейкер і режисер з України. Зірка поділився в новій публікації, чому доведений до відчаю.

"Все життя, без перебільшення, я вірив в силу добра, в незламність посмішки і в, дружньо, простягнуту руку.

Мені було очевидно, якщо не робити зла, то зло не прийде в мій дім.

Я намагався зберегти внутрішню дитину в собі і в друзях, яких люблю всією душею.

І що ж …

Невже все безповоротно втрачено, розбито об безжальну реальність.

Невже в нашому житті немає місця для дива …

Цієї ночі я не можу знайти магію.

Мене не тішать перемоги наших доблесних солдатів над ворогом, не заспокоюють політичні та економічні прогнози краху чужої, але близької країни…

Я відчуваю неймовірний збиток, ми всі відчуваємо це.

Очі, що ввібрали образи цієї війни, більше не сльозоточать, вони перегортають пішли життя людей, черствіють.

Я точно знаю перемога над потворним чудовиськом вже близько, так підказує мені серце.Але сьогодні я в розпачі від того,що її не побачать загиблі українці, діти .., Вони не почують спів птахів і не захопляться новому дню", - написав Бадоєв.



"Я не бажаю зла,але щиро вірю і чекаю жахливого, спустошливого прозріння всім, хто приховує свій голос, ви прозрієте і, одного разу, побачите в дзеркалі своє потворне відображення з зашитими ротами.

Ви продали себе страху, залишайтеся в ньому назавжди", - додав Алекс.