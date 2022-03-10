Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв-успішний кліпмейкер і режисер з України. Зірка поділився в новій публікації, чому доведений до відчаю.
"Все життя, без перебільшення, я вірив в силу добра, в незламність посмішки і в, дружньо, простягнуту руку.
Мені було очевидно, якщо не робити зла, то зло не прийде в мій дім.
Я намагався зберегти внутрішню дитину в собі і в друзях, яких люблю всією душею.
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І що ж …
Невже все безповоротно втрачено, розбито об безжальну реальність.
Невже в нашому житті немає місця для дива …
Цієї ночі я не можу знайти магію.
Мене не тішать перемоги наших доблесних солдатів над ворогом, не заспокоюють політичні та економічні прогнози краху чужої, але близької країни…
Я відчуваю неймовірний збиток, ми всі відчуваємо це.
Очі, що ввібрали образи цієї війни, більше не сльозоточать, вони перегортають пішли життя людей, черствіють.
Я точно знаю перемога над потворним чудовиськом вже близько, так підказує мені серце.Але сьогодні я в розпачі від того,що її не побачать загиблі українці, діти .., Вони не почують спів птахів і не захопляться новому дню", - написав Бадоєв.
"Я не бажаю зла,але щиро вірю і чекаю жахливого, спустошливого прозріння всім, хто приховує свій голос, ви прозрієте і, одного разу, побачите в дзеркалі своє потворне відображення з зашитими ротами.
Ви продали себе страху, залишайтеся в ньому назавжди", - додав Алекс.