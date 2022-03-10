Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - успешный клипмейкер и режиссёр из Украины. Звезда поделился в новой публикации, почему доведен до отчаяния.
"Всю жизнь, без преувеличения, я верил в силу добра, в несокрушимость улыбки и в, дружески, протянутую руку.
Мне было очевидно, если не делать зла, то зло не придет в мой дом.
Я пытался сохранить внутреннего ребёнка в себе и в друзьях, которых люблю всей душой.
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И что же …
Неужели все безвозвратно потеряно, разбито о безжалостную реальность.
Неужели в нашей жизни нет места для чуда …
Этой ночью я не могу найти волшебство.
Меня не тешат победы наших доблестных солдат над врагом, не успокаивают политические и экономические прогнозы краха чужой, но близкой страны…
Я чувствую невероятный урон, мы все его ощущаем.
Глаза, впитавшие образы этой войны, больше не слезоточат, они пролистывают ушедшие жизни людей , черствеют.
Я точно знаю победа над безобразным чудовищем уже близко, так подсказывает мне сердце.Но сегодня я в отчаянии от того , что ее не увидят погибшие украинцы,дети .., Они не услышат пение птиц и не восхитятся новому дню", - написал Бадоев.
" Я не желаю зла, но искренне верю и жду ужасного,опустошающего прозрения всем, кто скрывает свой голос, вы прозреете и, однажды, увидите в зеркале своё уродливое отражение с зашитыми ртами.
Вы продали себя страху , оставайтесь в нем навсегда", - добавил Алекс.