Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - успешный клипмейкер и режиссёр из Украины. Звезда поделился в новой публикации, почему доведен до отчаяния.

"Всю жизнь, без преувеличения, я верил в силу добра, в несокрушимость улыбки и в, дружески, протянутую руку.

Мне было очевидно, если не делать зла, то зло не придет в мой дом.

Я пытался сохранить внутреннего ребёнка в себе и в друзьях, которых люблю всей душой.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Попытка бегства сына и внука Софии Ротару из Украины: выяснились любопытные подробности

"Данные из закрытых источников в РФ": названы "адские" цифры потерь врага в Украине

Бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом: "Слышны артиллерийские бои"

Погода готовит жесткий сюрприз для оккупантов: "Войска будут вынуждены либо бросить технику, либо..."
Показать еще

И что же …

Неужели все безвозвратно потеряно, разбито о безжалостную реальность.

Неужели в нашей жизни нет места для чуда …

Этой ночью я не могу найти волшебство.

Меня не тешат победы наших доблестных солдат над врагом, не успокаивают политические и экономические прогнозы краха чужой, но близкой страны…

Я чувствую невероятный урон, мы все его ощущаем.

Глаза, впитавшие образы этой войны, больше не слезоточат, они пролистывают ушедшие жизни людей , черствеют.

Я точно знаю победа над безобразным чудовищем уже близко, так подсказывает мне сердце.Но сегодня я в отчаянии от того , что ее не увидят погибшие украинцы,дети .., Они не услышат пение птиц и не восхитятся новому дню", - написал Бадоев.

" Я не желаю зла, но искренне верю и жду ужасного,опустошающего прозрения всем, кто скрывает свой голос, вы прозреете и, однажды, увидите в зеркале своё уродливое отражение с зашитыми ртами.
Вы продали себя страху , оставайтесь в нем навсегда", - добавил Алекс.