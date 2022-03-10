Як пише Politeka.net, Наташа Горова-дочка Ірини Горової, яка вийшла заміж за Олексія Потапенка ще в 99-му році. Потап з самого малого виховував дитину і залишився в теплих відносинах після розлучення з Іриною. Зараз Наташа виросла і стала успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч фанатів. Дочка Горової на новому відео в Instagram показала, як українців підтримують у всьому світі.

"Путін: ніхто навіть не знає про таку країну як Україна! Хто їй допоможе?",- була написана цитата.

Після цього пішли кадри з різних куточків в планети Земля, де підтримують українців після початку війни з російською окупацією.

"Нас підтримує весь світ", - написала Наташа.