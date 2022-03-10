Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая вышла замуж за Алексея Потапенко еще в 99-м году. Потап с самого малого воспитывал малышку и остался в теплых отношениях после развода с Ириной. Сейчас Наташа выросла и стала успешным блогером, за которым следят десятки тысяч фанатов. Дочь Горовой на новом видео в Инстаграм показала, как украинцев поддерживают во всем мире.

"Путин: Никто даже не знает о такой стране как Украина! Кто ей поможет?", - была написана цитата.

После этого пошли кадры из разных уголков в планеты Земля, где поддерживают украинцев после начала войны с российской оккупацией.

"Нас поддерживает весь мир", - написала Наташа.