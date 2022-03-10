Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя "Танців з зірками", пожартував над Путіним, згадавши фільм "Назад у майбутнє".

Як пише Politeka.net, Влад Яма-успішний український хореограф і танцюрист. Зірка довгий час був суддею проекту "Україна має талант", а зараз судить проект "Танці з зірками". Не забуває зірка і про соціальні мережі, де активно розвиває особисті блоги. Цього разу в Instagram Влад показала жарт, підколів президента Росії Володимира Путіна.

На фото, яке Влад розмістив в сторіс Instagram, зірка показав кадр з культового американського фільму"Назад в майбутнє".

"Ти повинен повернутися в 1952 рік і передати надійні презервативи Володимиру Спиридоновичу Путіну", - написано було на картинці.