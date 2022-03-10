Хореограф и танцор Влад Яма, судья "Танців з зірками", подшутил над Путиным, вспомнив фильм "Назад в будущее".

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский хореограф и танцор. Звезда долгое время был судьей проекта "Україна має талант", а сейчас судит проект "Танці з зірками". Не забывает звезда и о социальных сетях, где активно развивает личные блоги. В этот раз в Инстаграм Влад показала шутку, подколов президента России Владимира Путина.

На фото, которое Влад разместил в сторис Инстаграм, звезда показал кадр из культового американского фильма "Назад в будущее".

"Ты должен вернуться в 1952 год и передать надежные презервативы Владимиру Спиридоновичу Путину", - написано было на картинке.