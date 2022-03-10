Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко стала популярною блогеркою після участі в шоу"Холостяк". Зараз дівчина активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів. На нових сторіс блогерка поділилася, чим зайнята в цей важкий час.

На кадрах Юлія йшла разом зі своєю мамою в школу.

"Йдемо в школу плести маскувальні сітки", - підписала кадри зірка.

"Сьогодні знову йдемо в школу плести сітки, поки ще спокійно, можна пересуватися по району. О, ми вже на місці. Ось дивіться, бачите, вікна позаклеювали про всяк випадок", - сказала Юлія.

"Тут теж вікна заклеєні скотчем", - написала блогерка в сторіс.

До цього зірка публікувала фотографію зі своїм котом. Юлію зняли зі спини, коли вона дивилася на монітор, де був зображений національний прапор.

"Пишаюся вами за те, що тримайтеся, навіть коли це здається неможливим", - написала зірка.



