Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко стала популярною блогеркою після участі в шоу"Холостяк". Зараз дівчина активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів. На нових сторіс блогерка поділилася, чим зайнята в цей важкий час.
На кадрах Юлія йшла разом зі своєю мамою в школу.
"Йдемо в школу плести маскувальні сітки", - підписала кадри зірка.
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"Сьогодні знову йдемо в школу плести сітки, поки ще спокійно, можна пересуватися по району. О, ми вже на місці. Ось дивіться, бачите, вікна позаклеювали про всяк випадок", - сказала Юлія.
"Тут теж вікна заклеєні скотчем", - написала блогерка в сторіс.