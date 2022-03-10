Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко стала популярной блогеркой после участия в шоу "Холостяк". Сейчас девушка активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов. На новых сторис блогерка поделилась, чем занята в это тяжелое время.
На кадрах Юлия шла вместе со своей мамой в школу.
"Идем в школу плести маскировочные сетки", - подписала кадры звезда.
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"Сегодня снова идем в школу плести сетки, пока еще спокойно, можно передвигаться по району. О, мы уже на месте. Вот смотрите, видите, окна позаклеивали на всякий случай", - сказала Юлия.
"Тут тоже окна заклеены скотчем", - написала блогерка в сторис.