Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко пококазала, чем сейчас помогает, опубликовав видео в своем стори.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко стала популярной блогеркой после участия в шоу "Холостяк". Сейчас девушка активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов. На новых сторис блогерка поделилась, чем занята в это тяжелое время.

На кадрах Юлия шла вместе со своей мамой в школу.

"Идем в школу плести маскировочные сетки", - подписала кадры звезда.

"Сегодня снова идем в школу плести сетки, пока еще спокойно, можно передвигаться по району. О, мы уже на месте. Вот смотрите, видите, окна позаклеивали на всякий случай", - сказала Юлия.

"Тут тоже окна заклеены скотчем", - написала блогерка в сторис.

До этого звезда публиковала фотографию со своим котом. Юлию сняли со спины, когда она смотрела на монитор, где был изображен национальный флаг.

"Горжусь вами за то, что держитесь, даже когда это кажется невозможным", - написала звезда.



