Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, де зараз знаходиться і чим зараз займається.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво-успішний ресторатор і зірка проекту "Майстер Шеф". Зірка ще недавно перебував у Колумбії, де за його словами, був у запланованій відпустці, але вже прилетів до Європи, про що розповів у новій публікації в Instagram.

"Я прилетів до Варшави. Тут вже 1,5 млн українців і їм усім потрібна допомога.

Працюю відразу з декількома організаціями.

Я з вами. Кожен повинен робити, що може для перемоги.

Поки наші герої захищають наш будинок - я буду допомагати в тилу.

Хочеться вже швидше повернутися в Україну і відбудовувати нашу країну

Це буде найбільш швидкозростаюча і процвітаюча країна в світі. Адже українці найкращі", - написав Ектор.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спасибі вам більше, разом ми сила", "спасибі", "Все Буде Україна", " спасибі величезне! Ви людина з великим серцем!".