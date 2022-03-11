Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво-успішний ресторатор і зірка проекту "Майстер Шеф". Зірка ще недавно перебував у Колумбії, де за його словами, був у запланованій відпустці, але вже прилетів до Європи, про що розповів у новій публікації в Instagram.
"Я прилетів до Варшави. Тут вже 1,5 млн українців і їм усім потрібна допомога.
Працюю відразу з декількома організаціями.
Я з вами. Кожен повинен робити, що може для перемоги.
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Поки наші герої захищають наш будинок - я буду допомагати в тилу.
Хочеться вже швидше повернутися в Україну і відбудовувати нашу країну
Це буде найбільш швидкозростаюча і процвітаюча країна в світі. Адже українці найкращі", - написав Ектор.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Спасибі вам більше, разом ми сила", "спасибі", "Все Буде Україна", " спасибі величезне! Ви людина з великим серцем!".