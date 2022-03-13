Співак Артем Фесько, який переміг в останньому сезоні "Україна має талант", показав, де зараз знаходиться, поділившись новим фото в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, Артем Фесько-14-річний талановитий підліток, який переміг на шоу "Україна має талант". Виступи хлопчика зібрали мільйони переглядів на відеоплатформі Ютуб. Тепер за юнаком стежать тисячі українців в соціальній мережі Instagram, де підліток веде блог.

На новому фото Артем показав, як гуляє по Варшаві, Польща. Зірка зробив селфі, показавши старі будови на тлі.

"Варшава, Старе місто", - поставив геітку Артем у себе в Instagram.

Варто відзначити, що ще третього березня Фесько був в Україні і допомагав плести сітки.

"Допомагаємо плести сітки

На жаль, немає часу, щоб викладати пости у зв'язку з усім відомою ситуацією, але буду намагатися виправлятися", - написав зірка.