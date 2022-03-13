Певец Артем Фесько, который победил в последнем сезоне "Україна має талант", показал, где сейчас находится, поделившись новым фото в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - 14-летний талантливый подросток, который победил на шоу "Україна має талант". Выступления мальчика собрали миллионы просмотров на видеоплатформе Ютуб. Теперь за юношей следят тысячи украинцев в социальной сети Инстаграм, где подросток ведет блог.

На новом фото Артем показал, как гуляет по Варшаве, Польша. Звезда сделал селфи, показав старые строения на фоне.

"Варшава, старый город", - поставил геометку Артем у себя в Инстаграм.

Стоит отметить, что еще третьего марта Фесько был в Украине и помогал плести сетки.

"Помогаем плести сетки

К сожалению, нет времени, чтобы преподавать посты в связи со всем известной ситуацией, но буду стараться исправляться", - написал звезда.