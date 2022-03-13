Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - 14-летний талантливый подросток, который победил на шоу "Україна має талант". Выступления мальчика собрали миллионы просмотров на видеоплатформе Ютуб. Теперь за юношей следят тысячи украинцев в социальной сети Инстаграм, где подросток ведет блог.
На новом фото Артем показал, как гуляет по Варшаве, Польша. Звезда сделал селфи, показав старые строения на фоне.
"Варшава, старый город", - поставил геометку Артем у себя в Инстаграм.
Стоит отметить, что еще третьего марта Фесько был в Украине и помогал плести сетки.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в «Укрзализныце» сообщили детали: "От нанесенных повреждений..."
Главное за ночь: новые обстрелы Львовщины и Ивано-Франковщины и применение РФ запрещенного оружия
"В ужасающей ситуации, в оккупации": ведущая "1+1" Витвицкая рассказала о подруге, которой не может помочь
Потап показал ужас, который сотворили россияне в Луцке: "Господи..."
"Помогаем плести сетки
К сожалению, нет времени, чтобы преподавать посты в связи со всем известной ситуацией, но буду стараться исправляться", - написал звезда.