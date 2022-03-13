Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров-успішний український тревел-блогер, який прославився зі своєю програмою"Світ навиворіт". Зірка вже багато років веде своє шоу, а також розвиває блог в соціальній мережі Instagram. На новому відео на своїй сторінці Дмитро звернувся до фанатів.
"Не упустіть шанс, росіяни...",- написав Дмитро Комаров.
"Здрастуйте, сьогодні 13 березня 2022 року, завтра в Росії буде заблокований Instagram. Я звертаюся до тих росіян, які адекватні, розсудливі і розумію що відбувається. Розуміють, що війна - це війна, і її потрібно називати війною. Що відбувається жорстоке нелюдське вторгнення Росії в Україну, знищення мирного населення. Ви маєте шанс зупинити це. Прямо зараз по всій Росії йдуть мітинги", - сказав Дмитро.
"Можливо, це останній шанс", - написав зірка.
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