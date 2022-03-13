Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - успешный украинский тревел-блогер, который прославился со своей программой "Мир наизнанку". Звезда уже много лет ведет свое шоу, а также развивает блог в социальной сети Инстаграм. На новом видео на своей страничке Дмитрий обратился к фанатам.
"Не упустите шанс, россияне...", - написал Дмитрий Комаров.
"Здравствуйте, сегодня 13 марта 2022 года, завтра в России будет заблокирован Инстаграм. Я обращаюсь к тем россиянам, которые адекватные, здравомыслящие и понимаю что происходит. Понимают, что война - это война, и ее нужно называть войной. Что происходит жестокое бесчеловечное вторжение России в Украину, уничтожение мирного населения. Вы имеете шанс остановить это. Прямо сейчас по всей России идут митинги", - сказал Дмитрий.
"Возможно, это последний шанс", - написал звезда.
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