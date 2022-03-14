Як пише Politeka.net, Валерій Чигляєв-успішний український актор театру і кіно, а також гуморист, шоумен, продюсер і режисер, який отримав звання Заслуженого артиста України. Зірка записав відеозвернення, яке опублікувала ДПСУ у себе на сторінці в телеграм.

"Колись Марк Бернес співав, але пам'ятає світ врятований, світ вічний, світ живий, Сережку з малою Бронною і Вітьку з Мохової. Сьогодні заливають кров'ю мою землю зовсім інші герої. Без ніг і в чорноземі лежиш ти не живий. А був би з мамкою в будинку на всю дихав навесні, ти гарматне м'ясо-ганьба, а не герой. Загинув ти за наказом дурашка молодий. За путінські яхти, палаци його, престол, з бухти і Барахти з війною в мій будинок прийшов. А міг би ти як в книжках від ядерної війни врятувати весь світ, хлопчисько, але тут мізки потрібні. Ти міг би розігнутися, стати вільним, не рабом, війну послати, повернутися, свій отчий теплий будинок. Як богатир билинний мир світу подарував і життя було б довгою і ти б щасливий жив. Але ось тебе вбили, за дружин і матерів, забрати свої забули, гниєш в землі моїй. А Путін раніше хиткою на золотому ганку п'є горілочку з посмішкою на ботоксом обличчі", - сказав актор.

Варто відзначити, що зараз у Валерія мати знаходиться в підвалі Ірпеня, адже там йдуть інтенсивні бої.

"Валерій Чегляєв, Заслужений артист України, актор театру і кіно, гуморист, шоумен, продюсер і режисер.Уродженець міста Ірпінь, де сьогодні в підвалі ховається його 97-річна мати, звернувся до вбивць українців!",- написала прес-служба ДПСУ в тг-каналі.