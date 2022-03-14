Как пишет Politeka.net, Валерий Чигляев - успешный украинский актер театра и кино, а также юморист, шоумен, продюсер и режиссер, который получил звание Заслуженного артиста Украины. Звезда записал видеообращение, которое опубликовала ГПСУ у себя на страничке в телеграм.

"Когда-то Марк Бернес пел, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой. Сегодня заливают кровью мою землю совсем другие герои. Без ног и в черноземе лежишь ты не живой. А был бы с мамкой в доме во всю дышал весной, ты пушечное мясо - позор, а не герой. Погиб ты по приказу дурашка молодой. За путинские яхты, дворцы его, престол, из бухты и барахты с войной в мой дом пришел. А мог бы ты как в книжках от ядерной войны спасти весь мир, мальчишка, но тут мозги нужны. Ты мог бы разогнуться, стать вольным, не рабом, войну послать, вернуться, свой отчий теплый дом. Как богатырь былинный мир миру подарил и жизнь была бы длинной и ты б счастливый жил. Но вот тебя убили, за жен и матерей, забрать свои забыли, гниешь в земле моей. А Путин ранью зыбкой на золотом крыльце пьет водочку с улыбкой на ботоксом лице", - произнес актер.

Стоит отметить, что сейчас у Валерия мать находится в подвале Ирпеня, ведь там идут интенсивные бои.

"Валерий Чегляев, Заслуженный артист Украины, актер театра и кино, юморист, шоумен, продюсер и режиссер.Уроженец города Ирпень, где сегодня в подвале прячется его 97-летняя мать, обратился к убийцам украинцев!", - написала прес-сслужба ГПСУ в тг-канале.