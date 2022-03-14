Як пише Politeka.net, Потап-успішний український артист і продюсер. Зірка також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де поділився новими фото з Одеси.

На кадрах були колючі жарти в бік росіян, які розмістили на різних вивісках і бігбордах.

"Одеса готова прийняти нових туристів з Росії", - написав Олексій у себе на сторінці.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Одеса-це Україна"," Безсмертний гумор одеситів", "одесити як завжди прекрасні", "сміюся крізь сльози", "Одеса мама, як завжди радує"," улюблена моя Одеса, мій дім", "Одеса, Я тебе люблю"," обожнюю українців, просто красунчики"," зараз орки налетять, почнуть говномети свої включати", " та вже , наш гумор не перемогти! Слава Україні!".