Как пишет Politeka.net, Потап - успешный украинский артист и продюсер. Звезда также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где поделился новыми фото из Одессы.
На кадрах были колкие шутки в сторону россиян, которые разместили на различных вывесках и бигбордах.
"Одесса готова принять новых туристов из России", - написал Алексей у себя на страничке.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Одесса - это Украина", "Бессмертный юмор одесситов", "Одесситы как всегда великолепны", "Смеюсь сквозь слезы", "Одесса мама, как всегда радует", "Любимая моя Одесса, мой дом", "Одесса, я тебя люблю", "Обожаю украинцев, просто красавчики", "Сейчас орки налетят, начнут говнометы свои включать", "Да уж , наш юмор не победить! Слава Украине!".