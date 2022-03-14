Как пишет Politeka.net, Потап - успешный украинский артист и продюсер. Звезда также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где поделился новыми фото из Одессы.

На кадрах были колкие шутки в сторону россиян, которые разместили на различных вывесках и бигбордах.

"Одесса готова принять новых туристов из России", - написал Алексей у себя на страничке.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Одесса - это Украина", "Бессмертный юмор одесситов", "Одесситы как всегда великолепны", "Смеюсь сквозь слезы", "Одесса мама, как всегда радует", "Любимая моя Одесса, мой дом", "Одесса, я тебя люблю", "Обожаю украинцев, просто красавчики", "Сейчас орки налетят, начнут говнометы свои включать", "Да уж , наш юмор не победить! Слава Украине!".