Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко-успішна українська актриса і зірка "Дизель шоу". Знаменитість також веде сторінку в Instagram, де цього разу звернулася до українських захисників.
"14 березня-день українського добровольця!
Спасибі вам, наші захисники!",- написала в пості Вікторія.
"Хлопці наші, захисники, ми Вам так вдячні за те, що Ви нас оберігаєте, за те що Ви нас захищаєте від цієї брехливої психопатичної російської нечесті. Так хочеться вас обійняти, розцілувати, але це ми зробимо після нашої перемоги. Дуже вам вдячні, дуже вами пишаємося. Слава ВСУ, слава теробороне, слава Україні", - сказала Вікторія у відео.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Віка, ви молодець! Повністю підтримую!!!", "Ви як завжди супер, спасибі велике", "Все Буде Україна", " яка хороша!! І, дуже хороша Українська мова!!! Слава Україні!!".