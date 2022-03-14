Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - успешная украинская актриса и звезда "Дизель шоу". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз обратилась к украинским защитникам.

"14 марта – день украинского добровольца!

Спасибо вам, наши защитники!", - написала в посте Виктория.

"Ребята наши, защитники, мы вам так благодарны за то, что вы нас оберегаете, за то что вы нас защищаете от этой врущей психопатической российской нечести. Так хочется вас обнять, расцеловать, но это мы сделаем после нашей победы. Очень вам благодарны, очень вами гордимся. Слава ВСУ, слава теробороне, слава Украине", - сказала Виктория в видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вика, вы молодец! Полностью поддерживаю!!!", "Вы как всегда супер, спасибо большое", "Все будет Украина", "Какая хорошая!! И, очень хороший Украинский Язык!!! Слава Украине!!".