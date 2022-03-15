Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва-успішна українська зірка, яка прославилася завдяки групі "Время и Стекло". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала список зірок, до яких повинні особливо придивлятися в Росії.
Як можна побачити, в списку присутній НойзМС, Микита Алексєєв, Макс Барських, Максим Галкін, Гребенщиков Борис, групи Анакондаз, нерви, Каста, Кровосток, Один в Каное та інші.
"Пишаюся бути в цьому лайнапі!",- написала Надя у себе в Instagram.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Скоро цей список збільшиться, виси герої", "Краща", "всі улюблені виконавці тут, в Україні", "тепер хоч нормальні пісні будуть)", "нехай гуляють лісом", "неначе хтось засмутився", "Надя найкраща".