Співачка Надя Дорофєєва опублікувала список зірок, за якими варто пильно стежити під час виступу на території Росії.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва-успішна українська зірка, яка прославилася завдяки групі "Время и Стекло". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала список зірок, до яких повинні особливо придивлятися в Росії.

Як можна побачити, в списку присутній НойзМС, Микита Алексєєв, Макс Барських, Максим Галкін, Гребенщиков Борис, групи Анакондаз, нерви, Каста, Кровосток, Один в Каное та інші.

"Пишаюся бути в цьому лайнапі!",- написала Надя у себе в Instagram.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Скоро цей список збільшиться, виси герої", "Краща", "всі улюблені виконавці тут, в Україні", "тепер хоч нормальні пісні будуть)", "нехай гуляють лісом", "неначе хтось засмутився", "Надя найкраща".